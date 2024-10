POL-EU: Waschmaschinen und Trockner entwendet

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (1. Oktober) schlugen Unbekannte im Zeitraum von 12.03 bis 12.30 Uhr die Seitenscheibe von einem Pkw in der Straße In den Benden ein. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche mit Bargeld im oberen dreistelligen Euro-Bereich entwendet. Im Zeitraum von 18.30 bis 21.30 Uhr wurden aus einem Pkw in der Straße im Auel in Euskirchen gleich zwei Handtaschen entwendet. Auch hier wurde die Seitenscheibe ...

