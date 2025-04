Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte öffnen gewaltsam Fenster

Herford (ots)

(jd) In den frühen Morgenstunden des Montags (31.3.) drangen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Eibenweg ein. Eine Nachbarin hörte gegen 6.00 Uhr ein lautes Geräusch und bemerkte wenig später ein beschädigtes Fenster an dem Nachbargebäude. Der oder die unbekannten Täter gingen das Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam mittels eines Werkzeugs an und durchsuchten dann das Gebäude nach Diebesgut. Der Hauseigentümer hatte das Grundstück zuvor gegen 5.00 Uhr verlassen. Eine Aufstellung des Diebesguts ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell