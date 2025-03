Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec prallt gegen Opel - Bünder bei Verkehrsunfall verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 16-jähriger Bünder fuhr am Sonntag (30.3.), um 14.10 Uhr mit seinem Pedelec auf der Wiesenstraße in Richtung Fahrenkampstraße. Zeitgleich fuhr ein 68-jähriger Mann aus Bünde mit seinem Opel auf der Fahrenkampstraße in Richtung Wiesenstraße. Als der Pedelecfahrer in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Opelfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 16-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigte des Bünders wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. An Auto und Pedelec entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro.

