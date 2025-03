Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Kindergarten ein - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (30.3.) bemerkte ein Spaziergänger gegen 10.50 Uhr ein beschädigtes Fenster an einem Kindergarten am Schulwall und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass mindestens zwei Fenster gewaltsam von bisher Unbekannten geöffnet wurden, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren wurden in einem Büroraum diverse Schränke durchwühlt sowie weitere Türen gewaltsam geöffnet. Ob und inwieweit es den unbekannten Tätern gelang, Diebesgut an sich zu nehmen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Sonntagmorgen. Weitere Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes am Schulwall etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

