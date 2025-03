Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Neunkirchen-Seelscheid in Höhe der Ortschaft Remschoß wurden am Montag (17. März) die beiden Beteiligten leicht verletzt. Gegen 07:55 Uhr fuhr eine 20 Jahre alte Mucherin aus Richtung Wolperath kommend mit ihrem Pkw über die Hennefer Straße in Richtung Heisterschoß. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h. Ein vor ihr fahrender Troisdorfer beabsichtigte an einer Kreuzung nach links in die Remschosser Straße abzubiegen. Dazu setzte er den entsprechenden Blinker und musste aufgrund von Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen. Dies habe die 20-Jährige nach eigenen Angaben auch wahrgenommen. Vermutlich kam es jedoch zu einem Fahrfehler der Frau, sodass sie zwar ihre Geschwindigkeit reduzierte, aber dennoch auf den wartenden BMW auffuhr. Die beiden Beteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt. Während der 33-Jährige sich selbständig zu einem Arzt begeben wollte, brachte ein Rettungswagen die 20-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Feuerwehr hinzugerufen, die dann die Fahrbahn reinigte. Die VW-Fahrerin muss sich nun im Rahmen einer Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell