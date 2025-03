POL-SU: Kupferrohre aus Freibad entwendet

Hennef (ots) - Am Sonntagabend (16. März) rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Fachwerkhaus "Am Steiner Bruch" in Hennef aus. Gegen 20.15 Uhr wurde auch die Polizei alarmiert. Das Haus, erreichbar über einen schmalen Weg von der Landesstraße 333 (L333), stand bei Ankunft der Feuerwehr bereits in Flammen. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten, während ...

mehr