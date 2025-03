Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Siegburg (ots)

In der Nacht von Samstag (15. März) auf Sonntag (16. März) fiel gegen 00:35 Uhr einer Streifenwagenbesatzung in Siegburg ein Transporter auf, der leichte Schlangenlinien fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug an der Luisenstraße an und kontrollierten den Fahrer. Dieser händigte den Beamten einen moldauischen Führerschein aus. Bei näherer Inaugenscheinnahme wies die Fahrerlaubnis mehrere Fälschungsmerkmale auf, was durch ein Dokumentenprüfgerät bestätigt wurde. Die Beamten beschlagnahmten das Dokument. Da aufgrund der Fahrweise des 32 Jahre alten Opel-Fahrers die Vermutung im Raum stand, er könne unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen, wurde vor Ort ein entsprechender Test durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille an. Auf einer nahegelegenen Polizeiwache wurde dem Mann durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde dem moldauischen Staatsangehörigen ausdrücklich untersagt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, leistete der Moldauer zur Sicherstellung des eingeleiteten Strafverfahrens wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens unter Alkoholeinfluss eine sogenannte Sicherheitsleistung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 32-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen. (Uhl)

