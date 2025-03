Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Riskante Fahrweise endet mit Verkehrsunfall/ Eine Person verletzt

Hennef (ots)

Am Sonntag (16. März) wurde in Hennef eine Person bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Hennef fuhr gegen 17:50 Uhr über die Frankfurter Straße in Richtung der Straße "Wingenshof". Nach Angabe von mehreren unabhängigen Zeugen fiel der Audi-Fahrer dabei durch riskante Fahrweise auf. So überschritt er deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, fuhr einer anderen Autofahrerin mehrfach dicht auf und überholte diese schließlich, nachdem er zuvor links an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren war. Als zur gleichen Zeit ein 44 Jahre alter Sankt Augustiner mit seinem Toyota von der Hönscheidstraße nach links auf die Straße "Wingenshof" einbiegen wollte, kam es zum Unfall. Der 20-Jährige war nach seinem Überholmanöver nicht wieder nach rechts eingeschert und hatte auch seine Geschwindigkeit nicht angepasst. So kollidierte sein Q3 frontal mit der Beifahrerseite des Yaris. Dessen Fahrer zog sich durch den Zusammenprall leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte er ab. Der 20-Jährige zeigte sich nach dem Unfall geschockt, blieb aber nach ersten Erkenntnissen körperlich unversehrt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach einer ersten Schätzung liegt der Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich. Hinzugerufene Polizisten sicherten vor Ort Spuren und fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige, in der sich der Hennefer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten muss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Meldung an das Straßenverkehrsamt gefertigt, wonach eine Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen angeregt wird. (Uhl)

