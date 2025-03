Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebin kehrt zum Tatort zurück

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag (14. März) wurde die Polizei wegen eines Ladendiebstahls zu einem Lebensmittelgeschäft an der Bonner Straße in Sankt Augustin-Mülldorf gerufen. Hier hatte eine 53 Jahre alte Frau, die in Sankt Augustin wohnhaft ist, vermutlich in dem Geschäft mehrere Artikel in ihren Rucksack gesteckt. Darauf machte ein Kunde eine Kassiererin aufmerksam, als die verdächtige Frau gerade den Kassenbereich passierte, ohne die eingesteckten Sachen zu bezahlen. Die Mitarbeiterin des Geschäfts eilte der Verdächtigen bis vor das Geschäft nach und sprach sie an. Die bis dahin unbekannte Frau lief jedoch mitsamt ihrer Beute davon. Etwa eine viertel Stunde später kehrte die 53-Jährige dann jedoch zum Tatort zurück. Sie wollte augenscheinlich ihr Fahrrad abholen, welches sie vor dem Geschäft hatte stehen lassen. Die Kassiererin sprach die Verdächtige erneut an, hielt sie fest und brachte sie in einen Büroraum. Hier wartete man gemeinsam auf die hinzugerufene Polizei. Den Rucksack führte die Sankt Augustinerin zwar mit sich, jedoch war das vermutete Diebesgut darin nicht zu finden. Ob die Frau tatsächlich etwas gestohlen hat und wenn ja was genau, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 53-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten. (Uhl)

