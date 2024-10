Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Alter Dülmener Landweg/ Auto und Motorradfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Lüdinghausen sind am Montag (28.10.24) am Alten Dülmener Landweg zusammengestoßen. Gegen 6.45 Uhr wollte ein 55-jähriger Autofahrer aus Haltern am See von der B58 auf den Alten Dülmener Landweg abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 16-Jährigen, der die Bundesstraße in Richtung Haltern am See befuhr. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

