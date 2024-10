Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Sraße, Am Schloßgarten

Radfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Dülmen wartete am 28.10.2024, gegen 12 Uhr, verkehrsbedingt an einer roten Ampel an der Lüdinghauser Straße / Am Schloßgarten in Dülmen. Sie stand als erstes Fahrzeug vor der Haltelinie und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Kurz vor dem Ampelphasenwechsel von gelb auf grün näherte sich von hinten ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit. Als er auf der Höhe des wartenden Autos ankam, prallte er gegen die rechte Seite des Fahrzeug. Es kam zum Unfall bei dem Sachschaden entstand. Der Radfahrer jedoch setzte seine Fahrt fort, bog anschließend unvermittelt nach rechts in die Straße Am Schloßgarten ab und flüchtete von der Unfallstelle.

Der unbekannte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50-60 Jahre alt - große und schlanke Statur - graue etwas längere Haare und trug eine Mütze

Das mitgeführte Fahrrad war vermutlich schwarz. Ob es sich um ein Pedelec o. ä. oder ein normales Fahrrad handelte kann ich nicht sagen.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

