Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher erbeuten hochwertige Uhr

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neunkirchen-Seelscheid erbeuteten Unbekannte eine hochwertige Armbanduhr. Am Freitagabend (14. März) verließ die Bewohnerin für etwa 45 Minuten ihr Zuhause an der Bruchhausener Straße im Ortsteil Bruchhausen. Als die 84 Jahre alte Frau gegen 19:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass eine Terrassentür offenstand und offenbar Unberechtigte ins Haus eingedrungen waren. Die 84-Jährige verständigte umgehend Angehörige sowie die Polizei. Diese stellte fest, dass ein oder mehrere Einbrecher über einen Balkon auf der Rückseite des Hauses durch Aufhebeln der Tür zunächst ins Wohnzimmer gelangten. Von hier aus wurden mehrere Räume des freistehenden Gebäudes einbruchstypisch durchsucht. Der oder die Täter entkamen schließlich unerkannt. Die Tatbeute besteht nach ersten Erkenntnissen mindestens aus einer hochwertigen Armbanduhr vom Wert eines vierstelligen Eurobetrages. Die Geschädigte gab an, am gleichen Tag sowie am Vortag beobachtet zu haben, dass ein Fahrzeug auffallend langsam durch die Nachbarschaft fuhr. Es soll sich dabei um einen hellen Transporter mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Angaben zu dem Auto oder zu Insassen konnte die Frau nicht machen. Ob die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Bestandteil der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3221. Professionelle, individuelle und kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Einbruchschutz in Siegburg. Kontakt und weitere Infos unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell