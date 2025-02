Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann wird im Feldgebiet angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein 22-Jähriger wurde am Montag am Grasweg auf der Höhe eines Feldes mit Blumen zum Selbstschneiden von einem Unbekannten angesprochen. Jener fragte, ob er vom 22-Jährigen eine Zigarette haben könne. Dieser erwiderte, dass er Nichtraucher sei und lief um kurz vor 7 Uhr in Richtung des Ankunftzentrums weiter. Völlig überraschend schlug der Unbekannte zu und traf den 22-Jährigen am Kopf, der durch den Treffer zu Boden stürzte. Dann verließ der Angreifer die Örtlichkeit und ging in unbekannte Richtung davon. Der 22-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Er beschrieb den Unbekannten als ungefähr 180 cm groß und schlank. Er soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein und hatte die Kapuze hochgezogen. Zudem hatte er sein Gesicht mit einem Tuch oder Schal bedeckt. Der Mann sprach Englisch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache des Ankunftszentrums BW unter der Telefonnummer 06221/ 7542441 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell