Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

Lkr. Tuttlingen) - Motorradfahrer stürzt in Kurve (27.11.2024)

Fridingen (ots)

Am Mittwochvormittag ist auf der Landesstraße 277 zwischen Fridingen und Beuron ein Motorradfahrer in einer Kurve gestürzt. Der 66-jährige Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über eine Suzuki GS500 und kam zu Fall.

Ein Rettungswagen brachte den Mann aufgrund seiner zugezogenen Verletzung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

