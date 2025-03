Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger erbeuten 7.500 Euro - Vorsicht bei der Weitergabe von Bankdaten!

Lohmar/Hennef (ots)

Am Donnerstag (13. März) meldeten zwei Personen im Rhein-Sieg-Kreis Betrugsfälle im Onlinebanking bei der Polizei.

Im ersten Fall erhielt eine 69-jährige Frau aus Lohmar einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Er behauptete, sie habe eine E-Mail der Bank erhalten und solle den darin enthaltenen Link zur Reaktivierung ihres Onlinebankings öffnen. Als dies nicht funktionierte, bat der Betrüger um ihre Handynummer. Er rief sie dann auf dem Handy an, wobei im Display der Name der Bank und "P. Schäfer" erschien. Er forderte sie auf, einen Link in einer WhatsApp-Nachricht zu öffnen. Als auch das nicht klappte, drängte er sie, eine sogenannte Superproxy-App zu installieren. Nach der Installation konnte der Täter auf ihr Smartphone zugreifen. Die Frau meldete sich in ihrer Banking-App an und bestätigte eine Eingabe mit einer TAN. Am nächsten Tag war ihr Zugang gesperrt und 4.000 Euro fehlten auf ihrem Konto.

Eine 56-jährige Henneferin fiel auf eine andere Masche herein, verlor aber ebenfalls Geld. Sie erhielt eine SMS, die angeblich von ihrer Hausbank stammte und zur Aktualisierung ihrer Zugangsdaten aufforderte. Nach Eingabe der Daten buchten die Täter 3.500 Euro von ihrem Konto ab.

In beiden Fällen verhinderte die Sperrung der Konten weiteren Schaden. Der Sperr-Notrufdienst ist unter 116 116 erreichbar, aus dem Ausland mit der Vorwahl +49.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Weitergabe persönlicher Daten. Überprüfen Sie genau, wem Sie Ihre Daten anvertrauen. Nutzen Sie bei Online-Transaktionen die Mehrfaktor-Authentifizierung. Brechen Sie im Zweifelsfall alle Transaktionen ab und trennen Sie die Internetverbindung (WLAN/mobile Daten).

Erstatten Sie im Schadensfall Strafanzeige bei der Polizei. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell