POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 16-Jährigen Jungen aus Neubrandenburg

Neustrelitz (ots) - Am 13.02.2025 gegen 14:00 Uhr zeigte eine Zeugin an, dass unbekannte Täter in das Einfamilienhaus ihres Sohnes eingebrochen haben. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Neustrelitz zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte Bekannt gemacht werden, dass unbekannte Täter im Zeitraum vom 11.02.2025 16:00 Uhr bis zum 13.02.2025 06:00 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus in ...

mehr