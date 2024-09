POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Rennerod

Roßbach (ots) - Am 29.09.2024 ereignete sich gegen 01:22 Uhr auf der Hauptstraße in Roßbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei erfasste der Fahrer eines nicht weiter bekannten schwarzen PKW eine auf dem Gehweg befindliche Fußgängerin an deren linken Knie, in Folge dessen sich diese leicht ...

