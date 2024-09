Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Brand eines Anhängers

Bad Ems (ots)

Am Nachmittag des 28.09.24 kam es in der Lindenbach in Bad Ems zu einem Brand eines PKW Anhängers. Zeugen konnten 3 flüchtende Personen beobachten. Im Rahmen des Einsatzes konnten die 3 Jugendlichen schließlich festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die jugendlichen Täter den Anhänger vermutlich mittels Böllern entzündet haben. Bei einem der Täter konnten im Rahmen der Durchsuchung weitere Böller aufgefunden werden. Außerdem trug einer der Täter eine offenbar gestohlene Jacke. Gegen alle 3 Täter wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell