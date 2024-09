Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kennzeichen an einem geparkten PKW.

Roßbach (ots)

Roßbach. Am Samstag, 28.09.24, in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr, kam es in der Waldgemarkung 56271 Roßbach zum Diebstahl von Kfz-Kennzeichenschildern eines geparkten PKW. Der PKW stand im obigen Zeitraum geparkt am rechten Rand eines Waldweges rechts abzweigend von der Kreisstraße 10 zwischen Roßbach und Welkenbach. Es handelt sich um einen braunen PKW Marke Hyundai I 40 (Kombi). Durch bislang unbekannte Täter wurden die Kennzeichenschilder vorne und hinten abgeschraubt und entwendet. Hinweise bezüglich möglicher tatverdächtiger Beobachtungen nimmt die Polizei Hachenburg unter 02662-95580 entgegen.

