POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Roßbach - Unfallverursacher flüchtig. Zeugen gesucht!

Roßbach (ots)

Am 29.09.2024 ereignete sich gegen 01:22 Uhr auf der Hauptstraße in Roßbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei erfasste der Fahrer eines nicht weiter bekannten schwarzen PKW eine auf dem Gehweg befindliche Fußgängerin an deren linken Knie, in Folge dessen sich diese leicht verletzte. Der Fahrer des PKW flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher bestehen keine. Die Fußgängerin wurde nach medizinischer Behandlung vor Ort in ein umliegendes Krankhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.

