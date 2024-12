Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Alkohol am Steuer

Offenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen war ein Seat-Fahrer offenbar nach dem Genuss alkoholischer Getränke in der Freiburger Straße unterwegs und geriet in eine Kontrolle der Beamten des Polizeirevier Offenburg. Gegen 1:50 Uhr wurde der 24-Jährige genauer unter die Lupe genommen. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Nach Erhebung der Blutentnahme wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /em

