POL-OG: Gaggenau - entwendeter Motorroller, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Nach einem Brand in einer Werkstatt in der Wilhelm-Röntgen-Straße am Dienstagmorgen, sind derzeit Einsatz-und Rettungskräfte vor Ort. Gegen 9:45 Uhr begann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Maschine aus noch unbekannter Ursache an zu brennen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Sechs Mitarbeiter mussten aufgrund eingeatmeter Rauchgase durch den Rettungsdienst betreut werden. ...

