POL-OG: Achern - Person in Gewahrsam

Achern (ots)

Am vergangenen Montag wurde ein Supermarkt in der Kirchstraße mit vier Streifen des Polizeireviers Achern/Oberkirch beschleunigt angefahren und ein Mann konnte in Gewahrsam genommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 24-Jähriger dort gegen 16 Uhr mit einer Waffe hantiert und sich anschließend ins Gebäude begeben habe. Vor Ort konnte der Betroffene mit einer entsicherten, aber nicht geladenen Gasdruckpistole angetroffen werden, woraufhin dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem Verweis wiedersetzte sich der Betroffene wiederholt, was zu einer Ingewahrsamsnahme führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Verletzt wurde niemand. Die Person muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

/sa

