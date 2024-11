Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/Michelstadt: Rauschgiftfahnder durchsuchen Wohnungen-Über ein Kilo Marihuana beschlagnahmt

Bad König/Michelstadt (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsuchten Fahnder des Erbacher Rauschgiftkommissariats K 34, unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (20.11.) drei Wohnungen in Bad König und Michelstadt.

In den Räumlichkeiten einer 24 Jahre alten Frau aus der Kurstadt fanden die Beamten hierbei rund 1,2 Kilo Marihuana sowie geringe Mengen Amphetamin und Haschisch. In Wohnungen eines 23 Jahre alten Mannes und einer 21 Jahre alten Frau aus Michelstadt entdeckten die Ordnungshüter insgesamt etwa 60 Gramm Haschisch, wenige Ecstasy-Pillen sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel schließen lassen. Alle drei Personen werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

