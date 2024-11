Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots)

Am 20.11.2024 im Zeitraum zwischen 11:00-11:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Lorsch zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparktes Fahrzeug (VW) beschädigt wurde. Aufgrund der Unfallschäden könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um eines in der Farbe "weiß" handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf eine geschätzte Höhe von 1500 Euro. Falls es Zeugen zu diesem Unfall gibt, werden diese gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell