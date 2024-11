Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 32-Jähriger nach Fluchtversuch in Haft

Darmstadt (ots)

Durch zwei aufmerksame Zeugen konnte am Montagmittag (18.11.) ein mutmaßlicher Ladendieb in der Elisabethenstraße gestellt werden. Der 32-Jährige steht im Verdacht, Parfüm im Wert von mehr als 400,00 Euro entwendet zu haben, als ihn gegen 15.00 Uhr eine Polizeistreife festnahm. Für weitere Maßnahmen brachte ihn die Streife zum Polizeirevier, von wo aus er zu flüchten versuchte. Nach einer kurzen Nacheile konnte der Mann jedoch gestoppt werden. Der 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag (19.11.) einer Haftrichterin vorgeführt, welche einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Daraufhin wurde der Mann in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

