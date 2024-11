Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Milchautomat im Visier/Hofhund schlägt Kriminelle in die Flucht

Lampertheim (ots)

Ein öffentlich zugänglicher Milchautomat auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes "An der Wormser Straße" geriet in der Nacht zum Mittwoch (20.11.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter brachen den Automaten gewaltsam auf. An die Milch und das Geld gelangten die Unbekannten dabei aber nicht. Durch das laute Bellen des Hofhundes wurde nämlich der Eigentümer auf das Duo aufmerksam. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem grauen Kombi in Richtung Stadtmitte. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

