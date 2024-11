Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Polizeihubschrauber findet vermisste Seniorin in Gleisbett

Rimbach (ots)

Am Mittwochmorgen (20.11.), gegen 5.00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass in einem Seniorenzentrum in der Erikastraße eine 82 Jahre alte Bewohnerin vermisst wird. Letztmalig gesehen wurde die Seniorin am späten Dienstagabend in ihrem Zimmer.

Nicht zuletzt wegen der kalten Witterung wurden sofort entsprechende Suchmaßnahmen nach der Vermissten eingeleitet. Hierzu wurden auch Suchhunde und ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel aus Egelsbach angefordert. Gegen 7.15 Uhr entdeckte die Besatzung des Polizeihubschraubers die vermisste Seniorin im Gleisbett bei Zotzenbach. Der Zugverkehr wurde daraufhin sofort gesperrt. Die 82-Jährige wurde mit einer Unterkühlung, ansonsten aber offenbar wohlauf, vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Einsatz der zunächst angeforderten Suchhunde war nicht mehr erforderlich.

