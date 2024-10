Polizei Hamburg

POL-HH: 241028-1. ERINNERUNG: Einladung für Medienschaffende zur Wiedereröffnung des Polizeikommissariats 43 in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Zeit: 29.10.2024, 13:00 Uhr; Ort: Hamburg-Bergedorf, Ludwig-Rosenberg-Ring 57, 21031 Hamburg

Seit Januar 2023 wurde das Bergedorfer Polizeikommissariat am Ludwig-Rosenberg-Ring umgebaut und erweitert. Nach knapp 22 Monaten Bauzeit nimmt die Polizei nun den Betrieb in dem modernen und innovativen Gebäude wieder auf.

Zu diesem Anlass werden Polizeipräsident Falk Schnabel, Jörg Biese als Leiter des Polizeikommissariats 43 sowie ein Vertreter der Sprinkenhof GmbH das neue Gebäude vorstellen.

Neben einer Führung besteht auch die Möglichkeit für Fotos und O-Töne.

Medienschaffende sind zu diesem Termin herzlich eingeladen und werden gebeten, sich bis zum 29.10.2024, 10:00 Uhr unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de zu akkreditieren.

Wichtige Information der Polizei:

Wegen des Umzugs sind zwischen Montag, dem 28.10.2024, 06:00 Uhr und Dienstag, dem 29.10.2024, 06:00 Uhr keine Anzeigenerstattungen am Interimsstandort in der Wentorfer Straße oder dem regulären Standort am Ludwig-Rosenberg-Ring möglich.

Telefonisch ist das Polizeikommissariat 43 in der genannten Zeit weiterhin unter der Telefonnummer 040/4286-54310 erreichbar - auch Polizeieinsätze werden ohne Einschränkungen wahrgenommen. Notrufe können uneingeschränkt unter der Notrufnummer 110 abgesetzt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Strafanzeigen auch online unter https://www.polizei.hamburg/services/onlinewache-der-polizei-hamburg erstattet werden können.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell