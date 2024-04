Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (165/ 2024) Unfallflucht in Duderstadt - Spiegel beim Vorbeifahren beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Auf der Klappe, Höhe Hausnummer 16, Freitag, 26.04.2024, zwischen 12:10 Uhr und 12:20 Uhr

DUDERSTADT (ms) - In der Straße "Auf der Klappe" in Duderstadt beschädigte ein unbekannter Pkw am vergangenen Freitag (26.04.2024) in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 12:20 Uhr beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten VW Touran und flüchtete anschließend.

Der VW war, in Höhe der Hausnummer 16, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden.

Eine aufmerksame Anwohnerin hörte den Knall, welcher von der Straße kam und schaute nach. Zu dem Zeitpunkt soll eine Kolonne mit mehreren Autos durch die Straße gefahren sein.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen größeren Pkw handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527 8461-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell