POL-RE: Bottrop: Exhibitionist belästigt Geschwister

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach mindestens einem Täter, der am Dienstagabend einen 25-jährigen Dorstener überfallen hat. Der junge Mann gab an, gegen 22.10 Uhr am südlichen Kanalufer unterwegs gewesen zu sein. In der Nähe der Eisenbahnbrücke habe plötzlich ein unbekannter Täter an seiner Umhängetasche gerissen. Als sich der 25-Jährige umdrehte, soll der Täter mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. ...

