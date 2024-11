POL-DA: Wald-Michelbach: Kriminelle dringen in Einfamilienhaus in Gadern ein

Viernheim (ots) - Am Dienstagmorgen (19.11.) hat ein Mann in einem Wohnhaus in der Georg-Büchner-Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 9 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem er eine Familienangehörige mit einem Messer bedroht haben soll. Im Anschluss soll er das Wohnhaus verlassen haben. Sofort begaben sich mehrere Einsatzkräfte in die Fahndung. Der 44-jährige Mann konnte schließlich gegen 12 Uhr von ...

mehr