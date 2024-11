Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht rechtmäßige Fahrradeigentümer

Wer erkennt sichergestellte Velos?

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Darmstadt (ots)

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat in der Zeit vom 14. Oktober 2024 bis zum 7. November 2024 fünf Fahrräder sichergestellt. Die Ermittler suchen jetzt die rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen mit Hinweisen zu der Herkunft der Räder, deren Wert jeweils bei mehreren Hundert Euro liegen dürfte.

Am 14. Oktober nahmen Polizeikräfte in der Holzhofallee einen 26-Jährigen fest und stellten bei ihm ein schwarzes Rennrad der Marke Cube sicher. Der Mann ist bereits mehrfach polizeilich wegen Fahrraddiebstahls in Erscheinung getreten und konnte zu der Herkunft des Rennrades ebenfalls keine glaubwürdige Auskunft geben. Am 28. Oktober stellten Ermittler im Bereich der Stephanstraße an der Fachhochschule ein Rennrad der Marke Focus sowie ein Rennrad der Marke Triban sicher, die beide mit gestohlenen Rädern abgeschlossen waren. Ebenfalls an einem entwendeten Velo war ein Gravelbike der Marke 8bar befestigt, das am 29. Oktober im Anna-Beyer-Weg sichergestellt wurde. Ein Rennrad der Marke Merida nahmen Polizeikräfte am 7. November in der Holzhofallee in amtliche Verwahrung. Auch hier besteht aufgrund bisheriger Ermittlungen der Verdacht, dass das Fahrrad aus einer Straftat stammt.

Die Darmstädter Kripo nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 oder per E-Mail unter k43.fahrraddiebstahl.dadi.ppsh@polizei.hessen.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell