Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fahrräder am Bahnhof mutwillig demoliert - Tatverdächtiger angetroffen - Zeugen und Fahrradbesitzer gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.07.2024, gegen 12:45 Uhr, soll ein Mann am Bahnhof in Wyhlen mehrere Fahrräder mutwillig demoliert haben. Zeugen verständigten die Polizei. Noch am Bahnhof konnte ein 39-jähriger, mutmaßlich stark alkoholisierter Tatverdächtiger angetroffen werden. Insgesamt wurden am dortigen Fahrradabstellplatz fünf beschädigte Fahrräder festgestellt, drei Mountainbikes und zwei Herrenräder. Zeugen und die Besitzer dieser Räder werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Grenzach-Wyhlen (Tel. 07624 9890-0) oder beim Polizeirevier in Rheinfelden (Tel. 07623 7404-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell