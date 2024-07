Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Verkehrsunfall nach Streifvorgang - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Freiburg-Brühl: Am Mittwoch, 17.07.2024, gegen 14:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass es in der Madisonallee zu einem Unfall gekommen sei. Beide beteiligten Fahrzeuge befuhren demnach die Madisonallee in nördliche Richtung, als es zu einem Streifvorgang gekommen sein soll. Das vermeintlich geschädigte Fahrzeug, ein weißer Transporter, bog anschließend nach links in die Hermann-Mitsch-Straße ab. Eine 28-jährige beteiligte Ford-Fahrerin setzte ihre Fahrt in nördliche Richtung fort und konnte durch eine Streifenbesatzung festgestellt werden.

Zeugen und die möglicherweise geschädigte Person werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761 882-3100 in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell