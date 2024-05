Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unfallflucht auf dem Marktkauf-Parkplatz

Rinteln (ots)

(loy) Am Vormittag des 11. Mai wurde bei der Polizei Rinteln eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Im Zeitraum zwischen ca. 8:45 Uhr und 10:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Marktkauf in Rinteln ein schwarzer Volvo eines 47-jährigen Rintelners beschädigt, während sich dieser nicht an seinem Fahrzeug befand.

Die verursachende Person meldete sich nach dem Zusammenstoß weder bei einer Polizeidienststelle, noch kam sie in sonstiger Weise ihren Pflichten als unfallbeteiligte Person nach, sodass nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurde.

Wer im fraglichen Zeitraum Zeuge eines Zusammenstoßes auf dem Parkplatz wurde oder sonst Angaben zur Sache machen kann, wird gebeten, sich unter 05751/9646-0 mit der Polizei Rinteln in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell