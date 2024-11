Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen Ermittler

Lorsch (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Dienstag (19.11.) zu. Mit Gewalt hebelten die Täter in der Zeit zwischen 9.00 und 17.40 Uhr ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hausen-Straße auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort ließen sie Bargeld und Schmuck mitgehen. Zudem brachen Kriminelle in der Zeit zwischen 15.45 und 18.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hirschstraße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten in diesem Fall diverse Schmuckstücke.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

