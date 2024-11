Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kokain sichergestellt

26-Jähriger in Haft

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder stellten am Dienstagmorgen (19.11.) 15 Plomben mit Kokain im Herrngarten sicher. Zuvor waren der Streife gegen 9.45 Uhr drei Personen im Bereich des Rondells aufgefallen, welche mutmaßlich mit Betäubungsmitteln Handel trieben. Als sich die Zivilstreife den drei Männern näherte, flüchteten diese. Einer der Männer warf hierbei etwas ins Gebüsch, was sich später als mehrere Plomben Kokain herausstellte. Der 26-Jährige konnte nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten zudem Bargeld in szenetypischer Stückelung sicher. Der Beschuldigte wurde anschließend zum Polizeirevier verbracht, wo sich herausstellte, dass er über keine Aufenthaltsberechtigung verfügt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an, wonach der Mann am Mittwochmittag (20.11.) einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

