Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker

Grevenbroich (ots)

Gegen 12:45 Uhr klingelte es am Montag (29.07.) an der Wohnungstür eines lebensälteren Ehepaares aus Grevenbroich. Die drei unbekannten Personen gaben an, die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu wollen. Das Ehepaar wurde nach ersten Erkenntnissen aufgefordert, in der Küche sowie im Badezimmer das Wasser laufen zu lassen. Während sie den Wasserfluss prüfte, entfernten sich die drei vermeintlichen Wasserwerker aus der Wohnung.

Es wurde Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, bzw. die über die Hausverwaltung angekündet worden sind. Weitere Informationen zum Schutz gegen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

