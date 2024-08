Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung

Hamm (Sieg) (ots)

Hamm (Sieg)- Am Donnerstag, 08.08.24, um 19:30 Uhr kam es im Ahornweg in Hamm zur einer Körperverletzung. In diesem Zusammenhang wurde ein 30-jähriger Mann von zwei ihm unbekannten Männern mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Männer entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Beide Täter waren ca. 40 Jahre alt, 1,70m-1,80m groß, trugen ein helles bzw. rosa farbenes T-Shirt, rote Kappen und hatten einen Bart. Beide sind von einem südländischen Phänotyp.

