Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen, Tasche unterschlagen

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Mittwochvormittag in der Fruchthallstraße zugeschlagen. Sie zogen einer Seniorin unbemerkt den Geldbeutel aus der Tasche.

Wie die 91-Jährige später der Polizei meldete, hielt sie sich zwischen 11 und 11.30 Uhr in der Einkaufspassage in einem Bekleidungsdiscounter auf. Als sie an der Kasse ihre ausgewählten Waren bezahlen wollte, stellte die Dame fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden ist - und mit ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag, Bankkarte, Personalausweis und Krankenkassenkarte.

Die Tasche, in der sich die Börse zuvor befand, hatte die Frau durchgehend am Körper getragen. Es war ihr niemand aufgefallen, der als Täter in Frage kommt.

Verschwunden ist auch die Handtasche einer jungen Frau aus der Südwestpfalz. Nach Angaben der 25-Jährigen hatte sie am Dienstagabend zwischen 19.20 und 20.15 Uhr ein Schnellrestaurant am Opelkreisel besucht und beim Verlassen ihre Tasche vergessen. Als sie es bemerkte und zurücklief, war die Handtasche nicht mehr auffindbar. Abgegeben wurde sie auch nicht. Demnach dürfte ein unbekannter Täter die Tasche an sich genommen und unterschlagen haben. Es handelt sich um eine schwarze Umhängetasche der Marke "Uniqlo"; darin befanden sich ein Geldbeutel mit einem kleinen Bargeldbetrag, eine EC-Karte, der Personalausweis, Führerschein und ein Studentenausweis.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell