Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlag gegen Drogenkriminalität - Polizei nimmt sechs Verdächtige fest

Kaiserslautern, Weilerbach, Neuwied (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Westpfalz

Polizei und Staatsanwaltschaft führen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Ermittlungen gegen mehrere Personen. Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte acht Wohnungen in Kaiserslautern, eine in Weilerbach und eine in Neuwied. Die Beamten nahmen in Kaiserslautern sechs Verdächtige im Alter von 23 bis 45 Jahre fest.

Die Ermittler stellten unter anderem Chemikalien zur Herstellung von Amphetamin, 10.000 Tabletten Ecstasy, Kokain, Marihuana, Bargeld in fünfstelliger Höhe und drei Autos sicher.

Die Polizei war den Verdächtigen im April auf die Spur gekommen. Gegen die Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern durch das Amtsgericht Kaiserslautern die Untersuchungshaft wegen Flucht- und teilweise Wiederholungsgefahr angeordnet. Sie machten gegenüber dem Ermittlungsrichter von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Die Verdächtigen wurden noch am Mittwochabend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell