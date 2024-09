Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandmeldeanlagen schützen

Mönchengladbach-Holt,24.09.2024,08:50 Uhr,Am Nordpark (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr über die automatische Brandmeldeanlage zu einer Veranstaltungshalle alarmiert. Einsätze ausgelöst von automatischen Brandmeldeanlagen gehören zu den standardisierten Routineeinsätzen der Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die Informationen der Brandmeldeanlage ausgewertet und der betroffene Bereich, der durch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, kontrolliert. Der gemeldete Bereich befand sich in einer Küche, in der ein Toaster gebrannt hatte. Der entstehende Brand konnte so, durch die Früherkennung, verhindert und ein weitaus größerer Schaden abgewendet werden.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Bildungszentrums der Feuerwehr Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Alexander Flügel

