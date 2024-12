Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogenkonsum läuft schief

Kaiserslautern (ots)

Der Konsum von sogenannten "Legal Highs" führte bei zwei Männern im Stadtgebiet am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz. Zunächst bat ein Mann eine Passantin auf der Straße um Hilfe, da es seinem Kumpel nicht gut gehen würde. Einsatzkräfte der Polizei konnten das Duo in einem Mehrfamilienhaus feststellen. Beide standen augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf dem Wohnzimmertisch konnten die Beamten die im Internet gekauften Drogen auffinden. Aufgrund der starken Rauschzustände mussten die Polizisten den beiden 21-Jährigen Handfesseln anlegen. Nach der Behandlung durch einen Notarzt brachte ein Rettungswagen die jungen Männer in ein Krankenhaus. Die Rauschmittel wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Eine Warnung der Polizei:

Neue psychoaktive Stoffe (NPS) sind sehr gefährlich. Die Verkaufsstrategie setzt auf bunte Verpackungen und lässt die Produkte durch das Bewerben als "legal", "rein pflanzlich" oder "qualitativ hochwertig" harmlos wirken. Dadurch kann (fälschlicherweise) der Eindruck entstehen, dass diese Produkte keine gesundheitsgefährdenden beziehungsweise verbotenen Stoffe enthalten - das ist aber falsch! NPS werden nämlich illegal hergestellt und unterliegen keinen Qualitätskontrollen. Gefährlich sind - neben der Wirkung der Stoffe selbst - vor allem ihre unbekannte Zusammensetzung sowie die Menge an Wirkstoff und Dosierung: Rauschdauer, -wirkung und -intensität sind unvorhersehbar, was leicht zu einer Überdosierung führen kann. Weitere Informationen zu dem Thema sowie Anlaufstellen, um Hilfe zu erhalten, findet man unter: https://www.polizeifuerdich.de/deine-themen/drogen/neue-psychoaktive-stoffe-nps/ |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell