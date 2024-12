Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb versucht mit Beute zu fliehen

Kaiserslautern (ots)

Der geschulte Blick eines Mitarbeiters eines Kleidergeschäfts in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell entlarvte am späten Dienstagnachmittag einen Ladendieb. Der Langfinger wollte sich mit zwei Hosen aus dem Staub machen. Der hinzugerufene Sicherheitsdienst wollte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, was aber nicht im Sinne des mutmaßlichen Täters war. Dieser wehrte sich mit Leibeskräften, um sich aus dem Griff der Angestellten zu befreien. Eine Polizeistreife nahm sich schließlich des 26-Jährigen an und fertigte eine Strafanzeige wegen des versuchten räuberischen Diebstahls. |kfa

