Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Spiegel beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Ein zerbrochener Seitenspiegel in der Burgstraße führte am Dienstagnachmittag zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und wirft Fragen auf. Wie der 24-jährige Besitzer des Toyota bei der Polizei zu Protokoll gab, stand der Wagen zwischen 9 und 13 Uhr in einer Garage. Bei seiner Rückkehr bemerkte der Mann, dass Teile des Außenspiegels auf dem Boden lagen. Als er dann genauer nachschaute, stellte er die Beschädigungen an seinem Auto fest. Weder in der Garage noch im Fahrzeug fehlte irgendetwas. Wer den Stellplatz betreten und den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

