Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im unbeobachteten Moment zugegriffen

Kaiserslautern (ots)

Den Diebstahl ihrer Geldbörse in der Pariser Straße beklagte eine Stadtbewohnerin am Dienstagnachmittag. Laut ihrer Angabe war sie gegen 11:45 Uhr in einem Warenhaus einkaufen. Weil sie die Einkäufe in Papier einwickeln wollte, legte die 54-Jährige ihre Börse im Bereich der Kasse ab. Den unbeobachteten Moment muss der Langfinger ausgenutzt und zugegriffen haben. Das Portemonnaie war jedenfalls weg. Darin befanden sich unter anderem Ausweisdokumente und Bankkarten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

