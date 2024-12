Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb entpuppt sich als Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann sorgte am Dienstagabend in der Pirmasenser Straße für Aufsehen. Zunächst ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass gerade eine Person in einem Mehrfamilienhaus Schuhe gestohlen habe. Bei Ankunft der Beamten stellte sich aber heraus, dass der Unruhstifter die Schuhe nicht stehlen wollte, sondern die "Treter" samt Schrank das Treppenhaus hinunterwarf. Zudem hatte er zuvor die Scheibe einer Wohnungstür eingeschlagen, wobei sich der 20-Jährige leicht verletzte. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Der junge Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen. |kfa

