Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtaschenraub: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch in der Innenstadt einen mutmaßlichen Handtaschenräuber festgenommen. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, am Nachmittag eine Frau in der Luxstraße überfallen und ihre Handtasche geraubt zu haben. Die 48-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Der Täter flüchtete, von ihm lag allerdings eine gute Personenbeschreibung vor. Die Polizei fahndete nach dem Mann. In der Glockenstraße trafen Einsatzkräfte den 19-Jährigen an. Sie fanden auch die geraubte Handtasche. Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an. |erf

