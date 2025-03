Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus auf Baustelle - Circa 15.000 Euro Schaden

Troisdorf (ots)

In der Breitestraße in Troisdorf-Bergheim sind Randalierer in ein Wohnhaus eingedrungen, welches derzeit saniert wird. Im Haus schlugen sie Löcher in die Wände, beschädigten die Innenfensterbänke und beschmierten die Wände mit Farbe und einer weiteren unbekannten Flüssigkeit. Der Schaden wird mit bis zu 15.000 Euro beziffert.

Ein Mitarbeiter der Baufirma stellte am Montagmorgen (17. März) fest, dass die Haustür mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen worden war. Im gesamten Haus, das sich über drei Etagen erstreckt, waren durch die Täter Schäden verursacht worden. Als er am Samstag (15. März) gegen 18.00 Uhr Feierabend gemacht hatte, war noch alles in Ordnung.

Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell